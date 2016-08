Deutschland

Manuel Neuer, Thomas Müller, Mats Hummels, Joshua Kimmich - Mittwoch (31. August, in Mönchengladbach): Test gegen Finnland Sonntag (4. September, in Oslo): WM-Quali gegen Norwegen. Weitere Gegner in Gruppe C sind Tschechien, Nordirland, Aserbaidschan und San Marino.

Österreich

David Alaba - Montag (5. September, in Tiflis): WM-Quali gegen Georgien Weitere Gegner in Gruppe D sind Wales, Serbien, Irland und Moldawien.

Polen

Robert Lewandowski - Sonntag (4. September, in Astana): WM-Quali gegen Kasachstan Weitere Gegner in Gruppe E sind Rumänien, Dänemark, Montenegro und Armenien.

Spanien

Thiago, Javi Martínez - Donnerstag (1. September, in Brüssel): Test gegen Belgien Montag (5. September, in León): WM-Quali gegen Liechtenstein Weitere Gegner in Gruppe G sind Italien, Albanien, Israel und Mazedonien.

Encantado de estar de vuelta/ Really happy to be back @SeFutbol pic.twitter.com/bBcU9b0ziF — Javi Martínez (@Javi8martinez) 29. August 2016

Portugal

Renato Sanches - Donnerstag (1. September, in Porto): Test gegen Gibraltar Dienstag (6. September, in Basel): WM-Quali gegen die Schweiz Weitere Gegner in Gruppe B sind Ungarn, Färöer, Lettland und Andorra.

Chile

Arturo Vidal - Donnerstag (1. September, in Asunción): WM-Quali gegen Paraguay Dienstag (6. September, in Santiago de Chile): WM-Quali gegen Bolivien. In Südamerika sind in der WM-Qualifikation bereits sechs Spieltage absolviert. Chile ist aktuell Vierter. Die ersten Vier qualifizieren sich direkt für die WM.