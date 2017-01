Unter Tagesordnungspunkt vier geht es dabei um ein vierstöckiges Parkhaus, das nordwestlich des Stadions entstehen soll, wo sich derzeit noch ein Parkplatz für insgesamt 93 Busse befindet. Zusätzlich soll eine neue Fußgängerbrücke über der U-Bahnlinie als Westeingang für Gäste-Fans entstehen, die die Besucherströme entzerren und verhindern soll, dass rivalisierende Fanlager beim Weg ins Stadion aufeinandertreffen.

Fertigstellung 2019

Insgesamt soll das Bauvorhaben, wie es in der Mitteilung der Stadt heißt, "eine attraktivere und schnellere An- und Abreise für Besucher ermöglichen". Außerdem soll es für "Entlastung in den angrenzenden Wohnsiedlungen sorgen".

Die Allianz Arena München Stadion GmbH, die das Stadion für den Gesellschafter FC Bayern AG führt, hatte bereits im Juli einen Bauantrag für das Projekt eingereicht. Der Baubeginn soll noch in diesem Jahr, die Fertigstellung bis 2019 erfolgen. Bis dahin müssen sich die Zuschauer in Geduld üben – vor allem bei der An- und Abreise.