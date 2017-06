"Platz 700 in der Weltrangliste" Keine Chance gegen Männer? John McEnroe disst Serena Williams

Es gibt sie noch, die großen Sport-Ikonen. Serena Williams ("My Life: Queen of the Court" ) zum Beispiel. Seit bald 20 Jahren dominiert die 35-Jährige reihenweise die größten Turniere rund um den Globus - im Januar hat sie offenbar sogar in der achten Schwangerschaftswoche die Australien Open gewonnen. Trotzdem gibt es Zweifler: Der stets scharfzüngige Altmeister John McEnroe (58, "Serious" ) etwa hat sich nun in einem Interview auf dünnes Eis gewagt. Er behauptet: Im Profibetrieb der Männer hätte die Königin des Tennis-Sports keine Chance. (Mehr heftige Stories hat John McEnroe in seiner neuen Autobiografie parat: "But Seriously" können Sie hier bestellen)