Ein Paradebeispiel: das „Cortina“ in München, das in der kleinen Ledererstrasse liegt. Trotz allem liegt es gerade einmal fünf Minuten vom Marienplatz oder dem Viktualienmarkt entfernt. Ebenfalls zentral und doch ruhig liegt das „Mariandl“. Das Café im selben Gebäude ist ideal für die ersten Annährungen. Spätestens beim Anblick der romantischen Zimmer mit hohen Decken und viel Marmor sollte dann die richtige Stimmung für einen heißen Abend zu zweit aufkommen.



Casual-Dating-Hotspot auch in Augsburg

Doch nicht nur in der bayerischen Landeshauptstadt kommen Casual Dater auf ihre Kosten. In Augsburg denkt man beispielsweise auch an andere Nachtschwärmer: In direkter Nähe zu den meisten Clubs und Bars bietet das „Steigenberger Drei Mohren“ Luxus-Atmosphäre. Wer mit seinem Date hierher kommt, zeigt direkt: „Auch wenn es nur für eine Nacht ist – was wir haben, ist etwas Besonderes“.

