Der Rechtsanwalt mit dem Kurzhaarschnitt präsentierte sich bei seiner Bewerbungsrede nicht unbedingt als Menschenfänger. Er sei "kein Showman", charakterisierte sich Ceferin selbst. "Ich habe keine Ego-Probleme."

Welche Rolle spielt Infantino für Ceferin?

Seine wenigen Interviews und Auftritte vor der Wahl nutzte der Rechtsanwalt angesichts seiner Blitzkarriere auch zur Schärfung seines sportlichen Profils: Sogar im Wahlprogramm wird sein Schwarzer Gürtel in Karate genannt, gerne verweist Ceferin darauf, dass er viermal per Auto und einmal per Motorrad die Sahara durchquert hat.

Ohne Ballast startet Ceferin sein Amt allerdings nicht: So wurde vor der Wahl kolportiert, dass seine Bewerbung hinter den Kulissen vor allem aus Russland und mit Unterstützung von FIFA-Präsident Gianni Infantino vorangetrieben wurde.

Eine der großen Entscheidungen, die in Ceferins erste Amtszeit fällt ist die Vergabe der EM-Gastgeber 2024. Für die Kontinentalmeisterschaft will sich unter anderem der Deutscher Fußball-Bund e.V. bewerben.

Die wichtigsten Daten und Stationen von Aleksander Ceferin

Geburtsdatum: 13. Oktober 1967 in Ljubljana (48 Jahre)

Wahlmotto: Creating the Perfect Balance (Die perfekte Balance schaffen)

Beruf: Rechtsanwalt, Vorsitzender der familieneigenen Kanzlei

Karriere im Fußball (Auszüge): seit 2016 Präsident der Europäischen Fußball-Union, seit 2011 Präsident des slowenischen Verbands, Vize-Chef der Rechts-Kommission der UEFA, Mitglied der Disziplinar-Kommission der FIFA