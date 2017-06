Plant-for-the-Planet Friedrich Liechtenstein und Oli Kalkofe kämpfen gegen den Klimawandel

Oliver Kalkofe (51, "Kalkofes Mattscheibe" ) unterstützt Plant-for-the-Planet ebenfalls. Auf seine gewohnt humorvolle Weise erzählt er von seinem Opa, der einst eine prächtige Dorfeiche pflanzen wollte. Aufgrund seines "schwarzen Daumens" sei aber nur ein mickriges Bäumchen daraus geworden, das nun ganz alleine vor sich hin vegetiere. Deshalb ruft auch er seine Fans dazu auf, Bäume zu pflanzen, damit der kleine Baum seines Opas "große, starke Geschwisterchen" bekommt.

Wer helfen will, muss natürlich nicht selbst zum Spaten greifen. Auf den Webseiten der Sender Tele 5 und RTL II sowie bei Bavaria Film gibt es einen Spendenbutton, mit dem ein Baum für je einen Euro gepflanzt werden kann. Ein virtueller Baumzähler zeigt in Echtzeit den Pflanz-Status der Aktion an; später werden die gespendeten Bäume dann in einem Areal in Mexiko in die Erde gesetzt. Finkbeiner erklärt, warum gerade Bäume der Weg aus der Klimakrise sind: "Sie sind das günstigste und effektivste Mittel, um CO2 zu binden. Das verschafft uns einen Zeitjoker, um die CO2-Emissionen auf null zu senken und so die Klimakrise abzuschwächen."