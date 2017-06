"Planet of the Apps" "Die Höhle der Löwen" für eine neue Generation

Egal ob das deutsche "Die Höhle der Löwen", der US-"Shark Tank" oder das britische Original "Dragon's Den": Shows um Unternehmensgründer mit neuen Geschäftskonzepten sind weltweit angesagt. Apple hat dem Ganzen einen kleinen Twist verliehen und nun die erste Folge von "Planet of the Apps" veröffentlicht. In der Reality-Show erhalten die Entwickler von Apps womöglich die Chance ihres Lebens. (Mit diesem Brettspiel können Sie "Die Höhle der Löwen" nachspielen)