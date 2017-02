Plan der EU Zahlungs-Obergrenzen - Der Anfang vom Ende des Bargelds?

"Kein Bargeld bedeutet totale staatliche Kontrolle", meint Ohoven. "Unter dem Vorwand, Kriminalität und Terrorismus zu bekämpfen, strebt die EU-Kommission den gläsernen Bürger an."

Ohoven weiß dabei zumindest einen nicht unbeachtlichen Teil der deutschen Bevölkerung hinter sich. Studien zufolge nimmt zwar etwa das mobile Zahlen per Smartphone auch in der Bundesrepublik zu. Doch im Gegensatz zu beispielsweise skandinavischen Ländern, in denen längst regelmäßig mit Karte oder per Smartphone-App bezahlt wird, sind Schein und Münze in Deutschland nach wie vor populär. Einer Studie der Bundesbank zufolge wurden 2014 79 Prozent der Zahlungen hierzulande in bar abgewickelt. "Ich halte von den Überlegungen der Kommission zur Festlegung einheitlicher Obergrenzen für Bargeldzahlungen rein gar nichts", sagt auch der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber.

"Niemand hat die Absicht..."

Die Bundesregierung ist sich der Brisanz bewusst: "Niemand hat die Absicht...", erklärte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sichtlich genervt im vergangenen Jahr nach einem Treffen mit seinen europäischen Amtskollegen in Brüssel.

Die historisch belastete Formulierung brachte Schäuble nicht zu Ende - DDR-Staats- und Parteichef Walter Ulbricht hatte den Satz 1961 mit Blick auf einen möglichen Mauerbau zwischen West- und Ostberlin ähnlich formuliert. Aber der Bundesfinanzminister meint es ernst: Für eine einheitliche Regelung von Bargeld-Obergrenzen spreche eine Menge, meint er. Jedoch: Niemand wolle begrenzen, wie viel Bargeld die Leute besitzen dürften. Und um die komplette Abschaffung von Scheinen und Münzen gehe es erst recht nicht. Die Bundesregierung hält eine Barzahlungs-Grenze von 5000 Euro für sinnvoll.

"Es gibt da eine hysterische Grundhaltung in Deutschland", meint auch der Grünen-Europaabgeordnete Sven Giegold. "Nur weil eine Grenze diskutiert wird, kommt noch keine Bargeld-Abschaffung."

Die Debatte gewann zudem an Fahrt, als die Europäische Zentralbank (EZB) ankündigte, den 500-Euro-Schein bis 2018 aus dem Verkehr zu ziehen und die Ausgabe zu stoppen. Denn Banknoten fallen in die alleinige Kompetenz der Zentralbank. "Diese Initiative sollte in Verbindung mit der EZB-Entscheidung gesehen werden", heißt es nun auch in dem jüngsten Kommissions-Schreiben zu den Bargeld-Grenzen - und liefert damit den Kritikern weitere Munition.

Bei den EU-Finanzministern dürfte die Diskussion in absehbarer Zeit auch wieder aufschlagen. Im März wird die EU-Kommission zunächst noch umfassende öffentliche Konsultationen starten - die nächste Gelegenheit für Kritiker und Befürworter, sich zu äußern.