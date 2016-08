Das sagt OB Dieter Reiter zur Münchner Wohnungsnot

Doch die Standortwahl erfolgt auch noch nach einem anderen Kriterium. Vor allem jüngere Menschen suchen nach attraktiven Angeboten in Wohngemeinschaften, besonders die finanzielle Situation ist der ausschlaggebende Grund dafür. In München erfolgt so beispielsweise fast jeder zweite Einzug in eine WG aus beruflichen Gründen – in anderen deutschen Großstädten liegt der Wert zwischen 30 und 40 Prozent.

Neben der beruflichen Komponente gibt es natürlich auch noch den WG-Einzug aus privaten Gründen. "Die junge Generation achtet dabei meist sehr genau auf das Umfeld der ins Auge gefassten Wohngemeinschaft. Wenn dann noch der Durchschnittspreis der Bleibe am Standort erschwinglich ist, ergibt das ein besonderes ‚Szene-Potential‘", so Brauckmann. Mit anderen Worten: Ein Viertel wird zum Szene-Viertel, wenn sich die Strukturen an die Nachfrage und Gewohnheiten der jungen Bevölkerung anpassen.

Wenn alles passt, sind Studenten und Berufseinsteiger auch bereit, höhere Beträge zu zahlen. Das ist bis zu einer bestimmten Grenze möglich: "Erst wenn die Mieten in einem Stadtteil generell so hoch sind, dass sich jungen Menschen das Wohnen dort trotz aller Einschränkungen bei der Wohnfläche und Budget-Umschichtungen nicht mehr leisten können, kehren sie dem Standort den Rücken."

Die beliebtesten Plätze in München für junge Menschen

Ludwigvorstadt-Isarvorstadt: Beethovenplatz, südlich Nußbaumplatz, Kapuzinerplatz

Maxvorstadt: Josephsplatz, Maßmannpark, U-Bahnhof Theresienstraße, Schellingstraße, TU München

Schwabing-West: Hohenzollernplatz, Kurfürstenplatz, Kaiserplatz, Elisabethplatz

Au-Haidhausen: Weißenburger Platz

Altstadt-Lehel: Reichenbachplatz