Pläne von Masterstudenten Finanzgarten: Ein vergessenes Juwel aufpolieren

Zwischen Betonmauern und Bepflanzung

Sie schlagen in ihrem Projekt "Linked In" eine Verkehrsberuhigung der als Parkplatz schlecht genutzten Galeriestraße und einen öffentlichen Biergarten am Landwirtschaftsministerium vor. Giulia Balocchi und Gabrijela Tokic geht es mehr um die gärtnerische Schärfung der Kontraste zwischen Hell und Dunkel.