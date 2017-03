Gespräche in Konstanz, Berlin, Stuttgart

Vor allem die 2011 im Rahmen der Bundesgartenschau in Betrieb genommene Seilbahn in Koblenz hat der Idee Schub gegeben. Die Bürger lieben sie so sehr, dass sie die nur auf Zeit gebaute Bahn am liebsten behalten möchten, sagt ein Stadtsprecher. Breit debattiert wird ein solches Szenario gerade auch in Konstanz am Bodensee. Gespräche zur Machbarkeit sind in vollem Gange.

Berlin legt gerade letzte Hand an eine Seilbahn anlässlich der Internationalen Gartenausstellung IGA. Auch in Stuttgart gibt es Überlegungen. Arne Seyboth vom Amt für Stadtentwicklung findet aber viele Gegenargumente. Ob sie wirtschaftlich betrieben werden könnte, müsse erst ermittelt werden.

Klagen von Anwohnern vorporgrammiert

Außerdem: Klagen von Grundstücksbesitzern, über denen die Gondeln schweben würden, wären programmiert - die Strecke sei auch mit einem Gelenkbus problemlos zu bewältigen. Der Deutsche Städtetag begrüßt solche Konzepte ausdrücklich, sagt Verkehrsreferent Thomas Kiel. Und Umweltschützer finden Seilbahnen als Ergänzung zu Bus und Bahn ohnehin eine prima Idee.

Ein solches Massenverkehrsmittel sei immer erste Wahl in Ballungsräumen, sagt Gerhard Pfeifer, Geschäftsführer des BUND Regionalverbands Stuttgart. Die angedachten Strecken seien nicht besonders lang, es wären wenige Masten nötig, der Eingriff in die Natur sei eher gering. "Und wenn sich eine Strecke nicht rentieren sollte, dann nimmt man einen Schraubenschlüssel und baut die Seilbahn wieder ab."