Pläne für Hafteinrichtung Guantanamo in Passau? - CSU will Gefährder-Zentrum

"Ein guter Anfang" - AZ-Kommentar zur inneren Sicherheit

Der Bayerische Flüchtlingsrat hält die Pläne schlicht für rechtswidrig. „Abschiebehaft ist eine reine Verwaltungshaft: Sie dient dazu, dass sich die Insassen einer geplanten und bevorstehenden Abschiebung nicht durch Untertauchen entziehen können. Das darf nicht mit Strafhaft kombiniert werden, entschied erst 2014 der Europäische Gerichtshof“, sagt Sprecher Stephan Dünnwald. Das wisse auch die CSU, die der Öffentlichkeit lediglich suggerieren wolle, in Sachen Sicherheit „ganz vorne“ zu sein.

Selbst Justizminister Winfried Bausback nimmt Abstand vom Vorschlag seiner Parteifreunde. „Klar ist: Potenzielle Terroristen und Gefährder gehören in allererster Linie in die Hochsicherheitsbereiche der normalen Vollzugsanstalten“, so der Minister. „Der Bund muss dafür Sorge tragen, dass die anstehenden Gesetzesänderungen das ermöglichen.“

In Eigenregie will der Freistaat hingegen das bayerische Polizeiaufgabengesetz ändern, um Extremisten und Gefährder schon in Kürze – auf Anordnung eines Richters – mit elektronischen Fußfesseln überwachen zu können. Zudem sollen sie leichter als bisher vorbeugend in Gewahrsam genommen werden können. Innenminister Joachim Herrmann kündigte bereits innerhalb der nächsten vier Wochen einen entsprechenden Gesetzentwurf an.