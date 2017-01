Plädoyers erwartet Mordprozess gegen 89-Jährigen vor dem Ende

Der 89-Jährige ist Sportschütze und besaß legal eine ganze Reihe an Schusswaffen. Hintergrund des Streits soll eine lange Fehde in der Familie sein. Im Februar 2016 soll der 89-Jährige in Westerheim im Unterallgäu in seiner Garage geschossen haben, weil er befürchtete, der 42-Jährige könnte unerlaubt ein dort abgestelltes Schweißgerät mitnehmen.