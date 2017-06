12.09 Uhr: Pongracic fehlt auf der Kaderliste bisher, Gebhardt auch. Pongracic sei im Sonderurlaub, "auch Uduohkai. Er hat meiner Meinung nach einen gültigen Vertrag hier. Es wird immer gemutmaßt, er habe keinen Vertrag mehr. Wenn er zurück kommt, werden wir uns zusammensetzen und versuchen, eine Lösung zu finden", sagt der Trainer zum umworbenen Youngster. Auch mit Gebhardt seien die Gespräche vorangeschritten, "wenn alles fix ist, wird er ins Training einsteigen", erzählt er.

12.07 Uhr: Die Frage nach dem sportlichen Ziel fällt: Es gehe um Stabilität, meint Fauser. "Man muss darauf hinweisen, dass es hauptsächlich eine U21-Mannschaft ist", sagt Bierofka. "Wenn wir jetzt irgendwo hinfahren werden wir nicht mehr die U21 sein, sondern der TSV 1860. Wir werden gejagt werden. Ich werde die Jungs auf diesem Weg begleiten. Ich will sehen, dass sie wieder mit Herz, Biss und Leidenschaft spielen."

12.06 Uhr: Ausschließen will Fauser eine Insolvenz jedoch nicht. "Wir haben einen Budgetplan für die kommenden zwei Jahre aufgestellt", erklärt er. "Wir wollen gemeinsam mit den Sponsoren, die uns bisher begleitet haben den Weg weitergehen, und die Region Bayern wieder in den Vordergrund zu rücken."

12.05 Uhr: Fauser wird nach den Zahlen gefragt, die er recherchiert hat. "Wir haben noch keine abschließende Beurteilung", meint er, "damit wir die Fortführung bewerkstelligen können." Er sei als Sanierungs-Geschäftsführer hier, um eine Insolvenz zu vermeiden. "Es ist nicht unser Ziel, auf eine Insolvenz hinzuarbeiten", sagt er. Es gehe rein um die Sanierung und "ein zukunftsfähiges Konzept".

12.03 Uhr: "Ich bin froh, dass es wieder losgeht, nachdem, was alles passiert ist. Damit endlich wieder das Sportliche in den Vordergrund rückt", sagt Daniel Bierofka. "Schellenberg, Schwarz und ich haben alles bewerkstelligt. Wir haben eine Mannschaft zusammengebracht, in der es passt." Er wolle auf die Grundsäulen Disziplin und Persönlichkeit die Mannschaft wieder aufbauen, eine Mannschaft, die sich mit den Werten des Vereins wieder identifiziere.

12.02 Uhr: Los geht es! "Wir werden in der Regionalliga starten", erklärt Löwen-Boss Fauser. "Wir werden in den nächsten zwei Wochen die Anträge einreichen. Es freut mich, dass Herr Bierofka neben uns sitzt. Er ist neuer Cheftrainer. Wir werden einen wettbewerbsfähigen Kader haben."

11.58 Uhr: Herzlich willkommen aus dem Presse-Stüberl. Das ist noch da an der Grünwalder Straße, vieles andere nicht. Was noch da ist, und was sowie wer noch dazu kommen könnten, werden gleich Chefcoach Daniel Bierofka und Geschäftsführer Markus Fauser erzählen. Wir sind live für Sie dabei!