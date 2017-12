13:18 Uhr: Frage zu Peter Stöger, der zu Borussia Dortmund gewechselt ist. Heynckes will nichts dazu sagen --- "Über Borussia Dortmund und Stöger können wir nächste Woche reden. Stefan Ruthenbeck macht das sehr gut, hat Dreierkette spielen lassen, aggressives Pressing."

13:17 Uhr: Personalie Thomas Müller --- "Auch da haben wir Zeit..."

13:16 Uhr: Noch einmal zum 1. FC Köln --- "Es ist schwierig nach der letzten Saison, wo es dann für die Europa League reichte. Die müssen aber nicht morgen damit anfangen, in der Tabelle aufzuholen. Mein Schwiegersohn ist Köln-Fan, Sie können sich ja vorstellen, was da bei mir in der Familie los ist."

13:14 Uhr: Frage zum CL-Gegner Besiktas Istanbul -– kennt Heynckes Besiktas? "Natürlich kenne ich den Gegner. In der Mannschaft gibt's viele Spielkulturen, die untereinander sehr gut harmonieren. Die spielen einen gepflegten Fußball, natürlich gibt es von der Papierform her stärkere Gegner. Aber wir müssen uns gezielt vorbereiten – Besiktas hat eine sehr gute Gruppenphase gespielt."

13:13 Uhr: Über die Rolle von James Rodríguez: "Er spielt eine andere Rolle als bei Real Madrid. Er fühlt sich im Mittelfeld pudelwohl, arbeitet auch defensiv sehr gut. Er kommt lachend zum Training und trainiert sehr gut. Er spielt sehr mannschaftsdienlich."

13:11 Uhr: Zum Thema Julian Nagelsmann will Heynckes nichts mehr sagen: "Es wurde genug darüber gesprochen. Wenn ich dazu was zu sagen habe, tue ich das intern."

13:10 Uhr: Frage zu den Vertragsgesprächen mit Robben und Ribéry: "Wir können ja nicht alle Vertragsgespräche gleichzeitig führen – und haben ja auch bis zum Sommer Zeit."

13:07 Uhr: Stellt sich die Situation für Ulreich nicht anders dar, wenn Manuel Neuer wieder zurückkommt? "Das ist natürlich seine Entscheidung. Aber klar ist, dass die Mannschaft ihm vertraut, dass wir ganz ruhig auf der Bank sitzen. Er hat auch an seinen Schwächen gearbeitet, hat das Selbstvertrauen, spürt das Vertrauen der Mannschaft und des Trainerteams."

13:06 Uhr: "Wir haben keine Minute daran gedacht, einen neuen Torhüter zu verpflichten. Es wird im Winter sicher kein neuer Torwart kommen. Sven Ulreich hat sich in seinen Leistungen gesteigert und sehr gut gehalten in den letzten Spielen. Ich würde dem Verein empfehlen, den Vertrag mit Ulreich zu verlängern."

13:05 Uhr: "Wir sind gut beraten, den Gegner nicht zu unterschätzen. Die Führung beim unglücklichen 3:4 gegen Freiburg habe gezeigt, dass mit dem 1. FC Köln zu rechnen ist."

13:04 Uhr: Der 72-Jährige über den erkälteten Mats Hummels: "Er wird morgen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, und ich hoffe, dass er dann morgen in den Kader rutscht."

13:03 Uhr: Der Trainer über die Verletzungen von Kingsley Coman und Arjen Robben. "Bei Arjen muss man Geduld haben, Kingsley wird morgen vielleicht wieder spielen können."

13:02 Uhr: Heynckes findet nicht, dass er "übervorsichtig" ist bei Ulreich.

13:00 Uhr: Es geht los – Heynckes ist da! Erste Frage zur Torwartsituation ... ist Sven Ulreich fit am Mittwoch? Heynckes: "Er hat eine Verhärtung in den Adduktoren. Wir haben entschieden, dass er heute nur im Fitnessraum arbeitet und Übungen im Schwimmbad macht. Er sagt, dass es sehr gut war und beschwerdefrei ist. Aber ich will da nichts riskieren – Tom Starke wird ihn wieder vertreten. Dann wird Sven Ulreich sein Pesnum auf dem Trainingsplatz steigern und kann dann sicher wieder spielen am Wochenende."

12:58 Uhr: Bayern-Trainer Jupp Heynckes sollte jeden Moment auftauchen, um vor den versammelten Journalisten zu sprechen. Baut er seine Startelf gegen den 1. FC Köln um?

12:52 Uhr: Auch in Sachen Serge Gnabry gibt's einen neuen Stand. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge stellt klar, dass der an die TSG 1899 Hoffenheim ausgeliehene Jung-Nationalspieler nach der Saison auf jeden Fall zum FC Bayern zurückkehren soll. Lesen Sie hier mehr dazu!

12:50 Uhr: Als neuer Termin für die Urteilsverkündung wurde der 16. Januar bestimmt. Der Berater Bruno Heiderscheid verlangt von Ribéry eine Provision in Höhe von 3,45 Millionen Euro für einen Vereinswechsel; Grundlage dafür sei ein 2006 abgeschlossener Vertrag. Ribéry bestreitet dies und behauptet, Heiderscheid habe seine Unterschrift gefälscht. Hier mehr dazu.

12:48 Uhr: In der Münchner Innenstadt ist derweil das Urteil gegen Bayern-Profi Franck Ribéry wegen eines Beraterstreits samt Millionen-Forderung am Landgericht München vertagt worden. Weil der Kläger, ein ehemaliger Agent des Franzosen, wegen mehrerer ausgefallener Flüge aus Brüssel nicht zu der Sitzung erschien, konnte ihn das Gericht heute nicht befragen.

12:47 Uhr: Herzlich willkommen zum AZ-Liveticker – heute mit der PK des FC Bayern vor dem Heimspiel am Mittwoch gegen den 1. FC Köln. Wir sind gespannt, was Trainer Jupp Heynckes zu berichten hat.

Vorbericht

München - Die Fakten sprechen für sich: Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Köln hat zwölf Niederlagen in Folge in den Knochen stecken, die leidgeprüfte Mannschaft mit ihren drei Pünktchen auf dem Konto kassierte schon 31 Gegentore und traf ihrerseits erst neun Mal. Auf der anderen Seite steht der FC Bayern, wo sie gedanklich vermutlich eher noch beim schicken Champions-League-Los Besiktas Istanbul oder schon beim Pokal-Knaller gegen Borussia Dortmund sind: 35 Punkte, ebenso viele Treffer – und nur elf Gegentore.

Für den neuen Kölner Spordirektor Armin Veh fühlt sich nach dem Freiburg-Desaster vom vergangenen Sonntag (3:4) schon jetzt alles irgendwie nach Abstieg an: "Wir können für die Zweite Liga planen, alles andere wäre ein Superwunder." Und man müsse im Verein so planen, dass man die Bundesliga nicht abschenke. Keine leichte Aufgabe für Interimstrainer Stefan Ruthenbeck, der auf den zum anderen Serienverlierer Borussia Dortmund abgewanderten Peter Stöger folgte.

Für sein Gegenüber Jupp Heynckes geht es darum, seiner Truppe klarzumachen, dass auch gegen den 1. FC Köln volle Konzentration gefragt ist. Ob und wie er am Mittwoch - Anstoß ist um 20:30 Uhr - innerhalb des Teams rotieren lässt, erzählt der 72-Jährige unter Umständen bereits am heutigen Dienstag in der Pressekonferenz vor dem Heimspiel.

Wir sind für Sie ab 13 Uhr in unserem Liveticker dabei.