11.10 Uhr: Nun spricht Heynckes über die mögliche Rückkehr von Thiago, der bereits wieder mit dem Team trainiert. "Er wird nicht zu früh anfangen, sein Pensum langsam steigern. Er hat überragend in der Regenerationszeit gearbeitet. Alles Weitere werden der Arzt, der Physio und ich besprechen", erklärt der Bayern-Trainer. "Wir brauchen in den nächsen Wochen alle Topspieler topfit und hoch motiviert."

11.08 Uhr: Obligatoruisch geht es um seine Zukunft. Hat der FC Bayern noch eine Chance? "Ich sag gar nichts mehr dazu. Das sollte man ad acta legen. Sie sollten Ihren Job machen und ich mache den meinen", meint Heynckes dünnhäutig. "Das ist ganz klar in der Führungsspitze mit mir besprochen."

11.07 Uhr: Es geht um die Konkurrenzfähigkeit der Bundesliga, etwa mit Blick des Transfers von Pierre-Emerick Aubameyang vom BVB zum FC Arsenal. "Natürlich ist es wichtig, dass wir die Spieler in der Liga halten, damit diese auch attraktiv bleibt", sagt er.

11.06 Uhr: "Es ist wichtig, dass man allen Spielern Einsatzmöglichkeiten gibt. Das mache ich auch", erklärt Heynckes weiter zu den Personalproblemchen.

11.03 Uhr: Heynckes über Ausfälle: "Arturo (Vidal) hat einen Magen-Darm-Infekt und fällt definitiv aus", schildert der Trainer-Routinier. "Sandro (Wagner) wird heute wieder voll mittrainieren, steht wieder zur Verfügung", erklärt er zum Angreifer, der ein lädiertes Sprunggelenk hat. Und der dritte Spieler: "David Alaba ist gestern weggerutscht, hat sich das Becken gehalten, bei ihm müssen wir heute mal sehen", erzählt Heynckes.

11.02 Uhr: Heynckes spricht über die Auswärtsaufgabe in Mainz. "Wir müssen in der Art und Weise weitermachen, wie wir es bisher gemacht haben", sagte er. "Ich bin sehr zufrieden, keiner lehnt sich zurück." Heynckes geht auch auf die schwierigen Platzverhältnisse in Rheinhessen ein: "Ich habe das Spiel Mainz gegen Stuttgart gesehen, in dem die Platzverhältnisse ganz schlecht waren. Das ist nicht dasselbe wie hier in der Allianz Arena."

11 Uhr: Herzlich willkommen im AZ-Liveticker. Jupp Heynckes betritt das Podium an der Säbener Straße! Los geht es mit der PK!

