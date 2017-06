Auch wenn Kühnhackl in der Finalserie keine Einsatzzeit bekam, ist er der erste Deutsche, dem die Titelverteidigung in der NHL gelang. Zuletzt stand Kühnhackl am 8. Mai im Viertelfinale gegen die Washington Capitals auf dem Eis. Er verpasste zwölf Spiele aufgrund einer Unterkörperverletzung und wurde in den letzten beiden Spielen nach seiner Genesung nicht eingesetzt.