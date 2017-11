Vor allem in Randbezirken wird's schwierig

Ganz so einfach ist die Sache aber nicht. Zwar hat Kommunalreferent Axel Markwardt (SPD) bereits Ende 2015 alle Bezirksausschüsse angeschrieben. Doch die Stadtviertelpolitiker hatten nur wenig Lust, sich zu den Klo-Beauftragten der Stadt machen zu lassen. Der Rücklauf war mäßig.

Vor allem in den Randbezirken war es schwierig, Kooperationspartner zu finden. In Allach oder Kirchtrudering sind die Gaststätten eben nicht so dicht gereiht wie etwa in der Altstadt oder im Glockenbachviertel. Am Stadtrand hätte man mitunter wohl tatsächlich den ganzen Stadtbezirk abklappern müssen, um am Ende irgendwo einen Wirt zu finden, der sich einen Aufkleber mit "nette Toilette" an die Eingangstür pappen lässt.

Nun wird es also voraussichtlich erst einmal nichts mit Münchens flächendeckender Toiletten-Versorgung. Die Bezirksausschüsse halten sich nicht für zuständig und bei der Stadtverwaltung beruft man sich auf Personalmangel – und das, obwohl mit Wirtschaftsreferent Josef Schmid (CSU), Baureferentin Rosemarie Hingerl (parteilos) und Kommunalreferent Axel Markwardt (SPD) nominell gleich drei Stadtminister für Münchens Bedürfnisanstalten zuständig sind.

Im Stadtrat will man das Thema deshalb auch nicht einfach auf sich beruhen lassen. Zumindest für die Innenstadt müsse man ein Netz mit "netten Toiletten" aufbauen können, sagt CSU-Vize Hans Podiuk. Mindestens 15 Restaurants oder Bars, die mitmachen, müssten es innerhalb des Altstadtrings aber schon sein, sagt er, sonst habe das Ganze keinen Sinn.

München und seine Toiletten – noch ist das letzte Wörtchen nicht gesprochen.

Lesen Sie auch: MVG wird schneller - Was sich bei U-Bahn, Bus und Tram ändert