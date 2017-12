Auf was sich die Fans freuen dürfen Mega-Konzert: Lenny Kravitz kommt nach München

Nach dreijähriger Pause kommt Rockstar Lenny Kravitz wieder nach Deutschland. Den Auftakt seiner "Raise Vibration Tour 2018" feiert der mittlerweile 53-Jährige am 31. Mai 2018 in der Olympiahalle in München. Tickets gibt's ab dem 15. Dezember.