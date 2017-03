Pikante Details aufgetaucht Angelina Jolie: Adoptionspapiere von Maddox gefälscht?

"Maddox ist noch immer mein Sohn"

Allerdings: "In den Gerichtsdokumenten ist Maddox noch immer mein Sohn", sagt Sarath in der "Sun". Angelina Jolie habe das niemals richtig geklärt. Zum Beweis legt er dem Blatt die Adoptionspapiere vor, in denen ein Gericht aus Battambong bestätigt, dass er der Vater ist. "Sie musste seinen Namen ändern, das ging nur über mich. Ich sagte, er ist mein Sohn", erklärt Sarath. Die Adoption von Maddox fiel genau in die Zeit, als die Richtlinien für Adoptionen von Kindern aus Kambodscha von der US-Regierung verschärft wurden, um illegalen Menschenhandel zu bekämpfen.