Photoshop-Alarm? Das ist Melania Trumps offizielles Porträt

Bling! Der (Edel-)Stein des Anstoßes Foto:twitter.com/FLOTUS

Das Projekt "White House Wardrobe" fand flugs heraus, dass Melania Trumps Jackett vom Foto von Dolce & Gabbana stammt und immerhin knappe 2.900 Euro wert ist. Auch der Diamant an Trumps Finger könne wohl allein "Essen auf Rädern" finanzieren, schrieb ein User in Anspielung auf von Donald Trump geplante Budgetkürzungen im Sozialbereich. "Make America Bling Again", drückte es ein anderer kürzer aus. Und selbst an Melania Trumps Gesichtsausdruck gab es einiges auszusetzen: "Ja, wenn ich du wäre, würde ich auch nicht lächeln", kommentierte auf Twitter ET2U kühl.

Nichtsdestotrotz meldeten sich zugleich zahlreiche Anhänger der Trump-Familie zu Wort. Und zwar mit Schwärmereien in den höchsten Tönen. "Atemberaubend", "Klasse", "elegant" und immer wieder "schön" waren Worte, die in den sozialen Netzwerken so einige Male zu lesen waren.

Aber während Donald Trump am Montag bekannt gab, sein Salär aus dem ersten Quartal als Präsident für die US-Nationalparks zu spenden, hatten viele Twitter-Nutzer auch einen Wunsch an Melania Trump: Die First Lady möge bitte am Aufnahmeort des Fotos bleiben, im Weißen Haus. Könne man die Kosten für die Security an ihrem Wohnort New York sparen, bringe das mehr als ein Präsidenteneinkommen, wurde vorgerechnet.

