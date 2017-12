Straßburg - Es war knapp für den Döner, sehr knapp. 373 Ja-Stimmen zeigten im Europaparlament die Anzeigetafeln für eine Entschließung an. Mit ihr sollte die EU-Kommission gehindert werden, den Döner, anderswo schlicht Kebab genannt, in die Liste jener Lebensmittel aufzunehmen, die mit einer geringen Phosphorzugabe noch haltbarer und noch knackiger gemacht werden dürfen (AZ berichtete). Doch es reichte nicht: Drei Stimmen fehlten zur absoluten Mehrheit von 376 Stimmen - und die wäre an diesem Mittwoch im Straßburger Parlament nötig gewesen, um die Kommission zu stoppen.