Philippinnen jetzt am Stachus Sonne, Strand und Palmen in München

München - Türkisblaues Wasser und kilometerlange Sandstrände: Auf den Philippinen sind diese Traumvorstellungen Realität. Nicht umsonst hat sich das Philippine Department of Tourism (PDOT) das Motto „It’s more fun in the Philippines“ auf die Fahnen geschrieben. Urlaubsgefühle in den Münchner Stachus Passagen Am 15. und 16. Februar führt das PDOT eine Kampagne in den Münchner Stachus Passagen durch. Besucher finden die Veranstaltung im ersten Untergeschoss beim Karls-Rondell bzw. beim Eingang „Schützen- Passage“.