Pflanzliche Eiweißbomben Die fünf besten veganen Proteinquellen

3. Amaranth

Amaranth gehört, genau wie Quinoa, Chia oder Buchweizen zur Gruppe der sogenannten Pseudogetreide. Das heißt, dass die Körner zwar ähnlich wie echtes Getreide verwendet werden, aber im botanischen Sinne anderen Pflanzenfamilien angehören. Mittlerweile ist Amaranth längst nicht mehr nur in Reformhäusern, sondern auch in Drogeriemärkten zu finden. Das Powerfood ist reich an Mineralstoffen wie Eisen und Kalzium und hat etwa 16 g Eiweiß pro 100 g. Zudem ist Amaranth glutenfrei und eignet sich hervorragend als Beilage oder im morgendlichen Müsli.

4. Quinoa

Was Quinoa zur perfekten Eiweißquelle macht? Von den 22 Aminosäuren (Bausteine der Proteine), auf die der menschliche Körper angewiesen ist, können 13 selbst hergestellt werden, während die übrigen neun essenziellen Aminosäuren über die Nahrung zugeführt werden müssen. Und Quinoa enthält alle neun Aminosäuren! In 100 g des Inka-Korns stecken 11 g Proteine, zudem besitzt es große Mengen an Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen und ist leicht bekömmlich.

5. Mandeln

Ein Blick auf die Nährwerte von 100 g Mandeln kann im ersten Moment erschreckend sein: Denn neben stolzen 21 g Eiweiß enthalten Mandeln auch 49 g Fett. Doch keine Sorge: Es handelt sich größtenteils um gesunde Fette, die der Körper wieder unverdaut ausscheidet. Veganer und Vegetarier können also bedenkenlos zu diesen Eiweißbomben greifen und damit beispielsweise das Müsli verfeinern, Mandelmus herstellen (eignet sich hervorragend als vegane Saucenbasis) oder sie pur als Snack zwischendurch genießen.