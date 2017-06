Pfiffe gegen Nationalspieler Die große Debatte um Timo Werner: "Eine Katastrophe"

Noch einmal darauf angesprochen wurde der Stürmer deutlicher. „Mittlerweile muss man sich wirklich fragen, was das soll, wenn man von den eigenen Fans ausgepfiffen wird. Man kann nichts machen.“ Die Tatsache nervt. Das Thema nervt. Die Nachfragen. Ob ihm die Kollegen Trost gespendet haben? „Die sagen auch, dass es eine Katastrophe ist.“ Ob es ihm wehtue? Eine rhetorische Frage. Man sah es. Seine trotzige Antwort: „Was heißt weh? Ich find’s eher frech.“

Die Mitspieler ergriffen vehement Partei für den Gepeinigten. „Das ist schade, wir spielen für Deutschland. Timo ist ein super Junge. Die Leute, die das machen, sind keine richtigen Fans“, schimpfte Emre Can. Und Jonas Hector, mit 29 Länderspielen der zweiterfahrenste im Perspektivkader, richtete: „Wenn wir mit der Nationalmannschaft unterwegs sind, hat das im Stadion nichts zu suchen.“ Zitate, die an die Causa Mario Gomez erinnern.

Früher war es der Wolfsburger, der ausgepfiffen wurde. Einfach weil er Mario Gomez war. Einfach weil es opportun und witzig war. Und weil er 2008 bei der EM gegen Österreich slapstickartig ein Tor verhinderte, anstatt es aus wenigen Zentimetern zu erzielen. Gomez hat sich gegen die Pfiffe emanzipiert, eine starke EM 2016 in Frankreich gespielt.

Werner muss noch durch dieses Stahlbad. Löw will das Talent auf seinem Weg begleiten und unterstützen. „Es gab mal eine Schwalbe, Timo hat einen Fehler gemacht, den hat er zugegeben. Aber das ist ein sehr, sehr junger Spieler“, ärgerte sich Löw und schrieb den Nörglern hinter die Löffel: „Ein Nationalspieler, der am Anfang seiner Karriere steht und in der Bundesliga 21 Tore erzielt hat, der darf nicht ausgepfiffen werden, das ist nicht in Ordnung.“

Sandro Wagner, der Dreifachtorschütze, aktuell auf der Sonnenseite, sprang seinem Sturmkollegen zur Seite: „Er ist ein unglaublich talentierter Spieler, ich habe noch nie in dem Alter einen so guten Stürmer gesehen. Es ist doch toll für uns Deutsche, dass wir so einen tollen Stürmer haben – unverständlich, dass man ihn auspfeift, was soll das? Das ist überflüssig.“

