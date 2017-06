Was kostet der Eintritt?

Die günstigste Karte kostet 29,90, die teuerste 129 Euro. Von Gruppen bis zu 90 Personen kann zudem die Corporate Area mit Catering gemietet werden.

Wird die Show auch an Tagen gezeigt, an denen in der nahen Allianz Arena Fußball gespielt wird?

Ja, wir wollen sechs Shows in der Woche zeigen, in der Weihnachtszeit können es auch acht werden. An den Fußballtagen werden wir uns zeitlich anpassen.

Wie lange wird die "Equila"-Produktion voraussichtlich laufen?

Diese Produktion ist ohne zeitliche Begrenzung geplant. Denken Sie an den König der Löwen, er läuft auch bereits seit über zwölf Jahren in Hamburg – mit 100 Prozent Auslastung!

Kann der Showpalast auch anders genutzt werden? Beispielsweise für Konzerte oder andere Shows?

Das ist nicht geplant. Vorstellen können wir uns aber, dass Firmen das Theater mieten, zum Beispiel für ihre Hauptversammlung. Solch eine Nutzung haben wir auch beantragt.

(Anmerkung der Redaktion: Autorin Nina Job und Nikolaus Job sind nicht miteinander verwandt)