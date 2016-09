Dieses Spiel könnte den "Pokémon Go"-Hype in den Schatten stellen. Zahlreiche Fans fordern von den Herstellern und Rechteinhabern ein "Harry Potter Go". Es gibt bislang eine Petition, einen Hashtag und einen Youtube-Trailer. Kommt das Projekt wirklich auf den Markt?

"Pokémon Go" war und ist der Spielehype des Jahres 2016 und viele User fragen sich, was der nächste große Schrei sein wird. Für die Harry-Potter-Fans ist das natürlich klar: "Harry Potter Go"! Eine Online-Petition fordert nun den App-Hersteller Niantic und den Harry-Potter-Rechteinhaber Warner Bros. auf, sich an einen Tisch zu setzen und diese Idee auf den Markt zu bringen.