München - Sechs Monate ist es her, als die Münchnerin Julia Maier ihre Petetion über die Internet-Kampagnenplattform change.org startete (AZ berichtete). Sie fordert eine die Abschaffung der Kutschpferde auf dem Oktoberfest - weil die Tiere dabei gequält würden. Und damit ist sie offensichtlich nicht allein: 37.622 Menschen haben die Bittschrift unterschrieben. Das berichtete die Initiatorin am Mittwoch auf ihrer Facebook-Seite. Am Donnerstag hat sie die Petition an den tierschutzpolitischen Sprecher der SPD im Landtag, Herbert Woerlein, übergeben.