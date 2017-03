Degenkolb wurde nach dem Zieleinlauf fast handgreiflich, nachdem ein Zuschauer dem Radprofi aus Oberursel die Trinkflasche vom Rad gerissen hatte. Sagan schaute sich nach beinharten 291 Kilometern in der TV-Box der Journalisten hinter dem Zielstrich erst in scheinbarer Ruhe drei-, viermal das für ihn tragische Finale an. Dann bekam er seinen kleinen Wutanfall und stürmte Richtung Mannschaftsbus davon.