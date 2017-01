Peter Fonda plaudert aus dem Nähkästchen Jack Nicholson: Ist er schon längst in Rente?

Der Schauspieler Jack Nicholson (79, "The Shining" ) könnte bereits das letzte Mal vor der Kamera gestanden haben. Sein Filmkollege Peter Fonda (76, "Ghost Rider") sagte dem britischen Klatsch-Magazin "The Sun" nämlich: "Ich glaube, dass er eigentlich im Ruhestand ist. Ich will nicht für ihn sprechen, aber er hat eine Menge Arbeit geleistet und er hatte als Mensch auch finanziell viel Erfolg." Manchmal, so Fonda, haben Leute für Entscheidungen einen Grund, den man nicht kenne und das ginge ihn nichts an.