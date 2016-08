Mithilfe von Körperbemalung und nackter Haut will die Tierschutzorganisation auf die Missstände in zoologischen Einrichtungen Aufmerksam machen. "Wir sollten Tiere in ihren natürlichen Lebensräumen schützen, wo sie all ihre Bedürfnisse und Instinkte voll ausleben können", sagt Maria Martens, Sprecherin von Peta.