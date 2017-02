Wahlkampfspenden Dubiose Hilfe: Friedensnobelpreisträger Santos unter Druck

Bogota - Nun gerät auch Kolumbiens Präsident und Friendensnobelpreisträger Juan Manuel Santos in dem mehrere Länder Südamerikas erschütternden Korruptionsskandal um den Baukonzern Odebrecht unter Druck. Die Generalstaatsanwaltschaft leitete am Dienstag Ermittlungen wegen des Verdachts ein, dass Odebrecht für die Wahlkampagne von Santos 2014 bis zu eine Million US-Dollar (rund 934.000 Euro) gezahlt haben soll. Das habe der in Haft sitzende Ex-Senator Otto Bula, ein Kontaktmann des Baukonzerns in Kolumbien, ausgesagt.