Zu Guttenberg als CSU-Chef? Einige schließen das nicht aus

Und zu Herrmann: Der soll - auch wenn das offiziell noch keiner sagt – bei einem Wahlerfolg der Union nächster Bundesinnenminister werden. Sollte das klappen, hat dies CSU-intern weitere Folgen: Der heutige Verkehrsminister Alexander Dobrindt dürfte so oder so Gerda Hasselfeldt an der Spitze der CSU-Landesgruppe im Bundestag nachfolgen.

Aber dann gehen die Spekulationen in der CSU weiter: Wer könnte bei einem Wahlerfolg neben Herrmann als Bundesminister ins Kabinett einrücken? Generalsekretär Andreas Scheuer gilt als heißer Anwärter, zumal mit dem Landtagsabgeordneten Markus Blume, der bereits Vize-General ist, ein Nachfolger in der CSU-Zentrale bereitsteht.

Eine gute Arbeit wird auch Entwicklungsminister Gerd Müller attestiert – er könnte unter Umständen weitermachen. Dazu allerdings müsste die CSU erst einmal wieder drei Ministerposten bekommen, was bei einem Zugriff aufs Innenministerium alles andere als ausgemacht wäre. Eng werden dürfte es in jedem Fall für Bundesagrarminister Christian Schmidt, der nicht nur – wie Herrmann – Franke ist, sondern der für seine Arbeit auch in den eigenen Reihen oft kritisiert wurde.

Und dann ist da noch ein großes, dickes Fragezeichen: Was wird aus Karl-Theodor zu Guttenberg? Der einstige Verteidigungsminister und CSU-Hoffnungsträger, der nun schon seit einigen Jahren in den USA lebt, soll im Wahlkampf mitmischen. Und dann? Bundesminister? Irgendwann Parteichef? Das schließen so manche in der CSU nicht mehr aus. "Ein glänzender, talentierter, guter, international erfahrener Politiker", lobte Seehofer neulich im BR. Nach der Wahl werde man sehen, wie es politisch für ihn weitergehe.

Lesen Sie hier: Karriereende verschoben – Seehofer macht's noch mal