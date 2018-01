Noch-Löwe György Hursan: "Er ist bei einem ungarischen Team im Probetraining. Mit dem Verein gibt es Gespräche, es geht noch um die Konditionen."

Gorenzel: "Bereiten beide Gesellschafter vor"

Weitere Abgänge: "Es kann auch noch zu einem anderen Abgang kommen. Es handelt sich um einen Spieler, der von sich aus geäußert hat, dass er gerne mehr Spielpraxis hätte."

Zusätzliche Verstärkungen: "Wir tun alles Menschenmögliche und bereiten das auch gegenüber den Gesellschaftern sehr akribisch und sehr logisch vor. Beide Gesellschafter sind dazu bereit, gewisse Dinge umzusetzen, und die liefern wir ihnen: Was will der Trainer, wie sehen wir die Mannschaft, welches Verbesserungspotenzial sehen wir? Wir können nicht mehr tun, als zwölf Stunden zu telefonieren. Es kommt jetzt keiner mit dem Geldkoffer, sondern es muss alles in der Gesamtkonstellation zusammenpassen. Wenn wir noch eine Ablöse generieren können, oder an einem Wechsel partizipieren können. Wir gehen davon aus, dass wir einen Spieler unabhängig davon realisieren können. Alles andere hängt an besagter Konstellation."

