Der 28-jährige Sommer-Neulöwe reist am Sonntag nach Dubai. Nicht ab in den Urlaub, sondern ins Hitze-Trainingslager. Fit werden durch Wüsten-Qualen nach seinem Muskelbündelriss. "Wir werden dort acht Tage bleiben, zwei bis drei Einheiten am Tag machen. Ich nehme auf jeden Fall drei, vier Bälle mit, werde aber auch viel auf Sand und im Wasser an meiner Kondition feilen. Wenn alles gut läuft, bin ich bis zum Laktattest am 9. Januar dabei", sagte Gebhart der AZ vor der Abreise mit Physiotherapeut Nick Wurian.