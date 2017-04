Performance-Künstler mit Stern GLC 63 4MATIC+: Über-SUV von Mercedes-AMG

Dank der vier Fahrprogramme "Comfort", "Sport", "Sport Plus" und "Individual" kann der Fahrer die Charakteristik des GLC 63 4MATIC+ nach Wunsch beeinflussen. Für den typischen V8-Motorsound kommt serienmäßig eine Abgasanlage mit Klappentechnik zum Einsatz. Die elektromechanische Sportparameter-Lenkung soll ein präzises und agiles Handling mit authentischer Rückmeldung sicherstellen. Das Interieur rundet mit Sportsitzen und einer einem Kombination aus eleganten und sportlichen Zutaten wie Zierelementen in Aluminium den dynamischen Gesamteindruck ab.



Das Interieur der Power-GLC setzt auf eine Mischung als Sportlichkeit und Eleganz. Foto: Daimler

Nach der Weltpremiere in New York folgt am 16. Juni die Verkaufsfreigabe, die Markteinführung beginnt im September. Zum Start bietet Mercedes-AMG auch eine besonders üppig ausgestattete "Edition 1" an - erkennbar ist sie am einfachsten an den Sportstreifen an den Wagenflanken in Gelb oder Graphitgrau matt.