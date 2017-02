Pereiras Auswärtspremiere Liveticker: Arminia Bielefeld gegen TSV 1860 München

München - Die Löwen wollen am Freitag bei Arminia Bielefeld wieder für sportliche Schlagzeilen sorgen, nachdem es in dieser Woche an der Grünwalder Straße mal wieder viel zu diskutieren gab: Erst entzieht der TSV drei Münchner Tageszeitungen die Dauerakkreditierung, dann wird auch noch ein bekannter Löwen-Fan zur Persona non Grata erklärt und kurz vor dem Spiel folgt noch der Aigner-Hammer.