Per Leihmutterschaft Lance Bass: NSYNC-Star will mit seinem Mann Kinder bekommen

Das Paar zieht laut Bass die Möglichkeit einer Leihmutterschaft via In-vitro-Fertilisation (IVF) in Erwägung, bei der eine Eizelle mit einer Samenzelle im Labor vereint wird, um einen befruchteten Embryo zu erhalten. "Noch haben wir keine Leihmutter ausgesucht, aber hoffentlich... Wir sind hoffentlich bis Ende nächsten Jahres schwanger. Das ist das, was ich hoffe. Wer weiß schon, was passiert", so der Vater in spe.