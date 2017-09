Pentagon Mehr als 3.000 zusätzliche US-Soldaten nach Afghanistan

Vollversammlung Spannung vor Trumps erster Rede bei UN-Generaldebatte

"Make the United Nations great", so gibt es Trump vor. Aber gegen eine vom US-Präsidenten geforderte Reform regt sich erster Widerstand. Am Dienstag soll Trump erstmals vor der Vollversammlung sprechen - selten wurde eine UN-Rede mit so viel Spannung erwartet.