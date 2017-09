Stadtbaurätin Elisabeth Merk soll deshalb vorgeschlagen haben, die seit Jahren stagnierenden Parkgebühren drastisch zu erhöhen – und zwar um bis zu 100 Prozent. In einigen wenigen Lizenzgebieten in der Isarvorstadt und in Sendling solle eine Testphase durchgeführt werden. Ein Tagesticket könnte dann in einem ersten Schritt statt sechs bald zehn Euro kosten. Auch der Stundenpreis in den Wohngebieten soll auf bis zu zwei Euro erhöht werden, ebenso wie die Tarife in der Altstadt und rund um den Hauptbahnhof, so die SZ.