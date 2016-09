Otto Seidl ( CSU ) will "nicht mehr aussschließen", das umstrittene Nacktfoto selbst via Twitter verpostet zu haben – und entschuldigt sich. Die Fraktion entscheidet: Der Mann bleibt im Amt.

München - Er hat alle Nachfragen der Abendzeitung per Anwalt abgebügelt. War in der Sommerpause in der Versenkung verschwunden. Am Donnerstag hat der neue Wiesn-Stadtrat Otto Seidl (71, CSU) sogar den traditionellen Wiesn-Rundgang mit großer Presserunde geschwänzt.