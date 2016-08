Und sonst? Wie schaut’s bei den anderen deutschen Tennisstars aus? Für die AZ erklärt der frühere Davis-Cup-Kapitän Patrik Kühnen die Chancen von Kerber und Co bei den US Open.

Angelique Kerber

„Sie hat zwar gerade den Sprung auf Platz 1 verpasst, aber nach wie vor die Chance dazu. Das hat sie sich erarbeitet und mit den Erfolgen der letzten Wochen und Monate auch verdient. Ich finde das ganz fantastisch! Sie hat sich nach vorne gekämpft, durchgebissen, in den letzten zwei Jahren eine wahnsinnige Entwicklung genommen – und siehe da: Da ist die Chance auf die Nummer 1! Das hätte man so nicht gedacht. Olympia war sicher ein anstrengendes Turnier, für sie aber ein großer Erfolg. Das hat ihr in Sachen Selbstvertrauen und Auftreten in New York bestimmt nochmal einen Schub gegeben.“

Andrea Petkovic

„Sie ist ja sehr fleißig. Man wünscht ihr jetzt mal den Durchbruch in die zweite Turnierwoche, so ein Viertelfinale oder mehr, damit sie wieder das Gefühl bekommt, vorne dazu zu gehören. Sie kämpft hartnäckig darum, wieder in die Ranglistenregionen zurückzukommen, wo sie vor ihrer Verletzungsserie war. Du brauchst einfach auch mal ein paar Spiele mit ‘Game, set and match’, das muss man einfach hören.“

Sabine Lisicki

„Da gibt es Paralellen zu Petkovic. Sabine hatte in diesem Jahr Schwierigkeiten mit der Konstanz, das Abrutschen in der Rangliste ist die Folge dessen. Um oben zu stehen, brauchst du Konstanz. Sie hat das Spiel, um vorne mitzuspielen. Lisicki ist eine Spielerin, die keine Scheu hat, gegen große Namen anzutreten. Es ist eher umgekehrt: Ich glaube, dass Top-Spielerinnen in den ersten Runden nicht so gerne gegen Sabine spielen, weil sie auch ein sehr offensives, schnelles Spiel hat und auch sehr unberechenbar sein kann.“

Alexander Zverev

„Die US Open als letztes Grand-Slam-Turnier der Saison sind in diesem Jahr für ihn als jungen Spieler sicher ein großes Ziel. Mit seiner Spielanlage kann er auf Hardcourt auf jeden Fall weit kommen. Natürlich ist auch für ihn der Best-of-five-Charakter des Turniers eine besondere Herausforderung. Hinzu kommen die oft extremen Wetterbedingungen: In New York kann es um diese Zeit ganz schön heiß werden.“

Philipp Kohlschreiber

„Bei ihm bleibt abzuwarten, wie sein gesundheitlicher Zustand ist. Er hatte sich bei Olympia in Rio ja am Fuß verletzt und musste vorzeitig wieder abreisen. Um nun bei einem Grand-Slam-Turnier erfolgreich zu spielen, muss er selbstredend zu hundert Prozent fit sein. Er ist ein Spieler, der in seiner Karriere relativ wenig verletzt war, und seine langjährige Erfahrung hilft ihm da jetzt.“