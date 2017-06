Patrick J. Adams fordert Cameo Prinz Harry: Gemeinsam mit Meghan Markle bei "Suits"?

Die Beziehung von Prinz Harry (32) und Schauspielerin Meghan Markle (35, "Suits" ) könnte nicht besser laufen - zumindest wenn man ihrem Serienkollegen Patrick J. Adams (35) Glauben schenken darf. Ihr "Suits"-Co-Star erzählte beim ATX Television Festival in Austin, dass Markle "absolut enthusiastisch" sei. "Meghan und ich sind seit Jahren so gute Freunde und sie so glücklich zu sehen, ist großartig", sagte Adams gegenüber "ET Online".