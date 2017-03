Patricia Aulitzky im Interview Keine Angst vor dem "Bergdoktor": Neue Folgen von "Lena Lorenz"

"Lena Lorenz" ist zurück. In vier neuen Folgen der beliebten ZDF-Serie schlüpft Patricia Aulitzky (immer donnerstags um 20:15 Uhr) wieder in die Rolle der eigensinnigen Hebamme. Die Heimatfilm-Reihe beerbt damit den Sendeplatz vom "Bergdoktor" , der regelmäßig für Traumquoten sorgt. Wie groß der Druck ist, ähnlich gut abzuliefern und warum ihr die Rolle jedes Jahr mehr ans Herz wächst, erklärt die 37-jährige Schauspielerin im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.