So geht Patchwork-Familie Boris Becker: Ausflug mit seinen Jungs

Dazu kommentiert die Tennislegende: "Die Becker-Jungs in den Bergen... #Familie". So ganz stimmt seine Beschreibung allerdings nicht, denn sein Sohn Elias (17), ebenfalls aus erster Ehe, fehlt auf dem Schnappschuss. Sieht trotzdem ganz so aus, als hätten die Patchwork-Beckers den strahlend blauen Himmel und die schneebedeckten Gipfel in vollen Zügen genossen.