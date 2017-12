Passend zur Weihnachtszeit Heidi Klums neue Lidl-Kollektion ist ein Renner

Am 4. Dezember kamen die rund 70 Teile nun in den Handel. Wie eine Sprecherin des Discounters gegenüber spot on news bestätigt, sei Lidl "mit dem Verkaufsstart der zweiten 'esmara by Heidi Klum'-Kollektion '#letscelebrate' sehr zufrieden." Die Nachfrage nach Samt-Blazer, Paillettenrock und den anderen Stücken sei so groß, dass diese nach nur wenigen Stunden im Verkauf teilweise nahezu vergriffen sind.