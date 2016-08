Verdächtiger Gegenstand gerät in den Hintergrund

Die Unterföhringer Wasserwacht konnte der Polizei ein Boot bereitstellen – gemeinsam mit einem Polizisten machten sich zwei Mitarbeiter der Wasserwacht auf den Weg zur Kiesbank. Während sie zur Mitte des Flusses übersetzten, erlitt einer der Mitarbeiter (60) einen Schwächeanfall. Sein Kollege und der Polizist konnten ihn sicher auf die Kiesbank bringen. Danach fuhr das Boot wieder zum Ufer zurück – mit Erste-Hilfe-Ausrüstung an Bord sollte das Boot wieder auf zur Kiesbank fahren. Doch die Flussströmung war zu stark – das Boot konnte nicht wieder übersetzen.

Zwei Männer bemerkten den Vorfall und boten ihre Hilfe an. Mit einem Seil im Gepäck schwammen der 27- und 28-Jährige auf die Kiesbank und befestigten das Seil dort. Durch die feste Verbindung zwischen Ufer und Kiesbank konnte das Boot in der Folge am Seil hinübergezogen werden. Der 60-Jährige konnte versorgt werden – die beiden Zeugen haben dem Mitarbeiter der Wasserwacht so möglicherweise das Leben gerettet. Danach wurde er wieder ans Ufer gebracht und vom alarmierten Notarzt in Empfang genommen.

Danach konnte sich die Polizei wieder um den verdächtigen Gegenstand kümmern, um den es anfangs eigentlich ging. Die Passanten lagen mit ihrer Vermutung richtig – bei dem Gegenstand handelte es sich um eine englische Stabbrandbombe aus dem zweiten Weltkrieg. Die Bombe konnte geborgen, an Land gebracht und von den Sprengstoff-Spezialisten fachgerecht entsorgt werden.