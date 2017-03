Party in Verbier Prinz William hat seinen ersten Skandal beim Après-Ski

Alles halb so wild

Was Herzogin Kate zu alledem sagt, ist nicht bekannt - die Songs, zu denen der neue Party-Prinz abzappelte, dagegen schon: "I Got 5 On It" des US-Hip-Hop-Duos Luniz, "You've Got the Love" von Florence and the Machine und "Happy" von Pharrell Williams sind auf den Clips zu hören.

Bekannt ist übrigens aber auch, dass der Freund von Sophie Taylor, Aaron Goodfellow, ebenfalls mit von der Partie war... Alles also eher halb so wild - und nichts im Vergleich zu dem, was sich Williams jüngerer Bruder, Prinz Harry (32), schon erlaubte: Feiern in Nazi-Uniform oder gar ganz nackt waren nur die Krönchen auf dem royalen Eisberg.