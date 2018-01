Ex-Linke-Vorsitzende will Neuordnung Lafontaine ruft zur Bildung einer linken Volkspartei auf

Vor dem Kopf explodiert Silvesterdrama: Zwei Männer (35, 19) sterben durch Böller

In Brandenburg ist es in der Silvesternacht gleich zu zwei schrecklichen Unfällen gekommen. In beiden Fällen wurden junge Männer durch Feuerwerk getötet. Auch in anderen Teilen Deutschlands kam es zu schweren Verletzungen durch Böller.