Parodie für "Saturday Night Live" Melissa McCarthy rollt als Sean Spicer durch New York

Am kommenden Wochenende präsentiert McCarthy bereits zum sechsten Mal in ihrer Karriere die Gag-Show "Saturday Night Live". Dabei wird sie offenbar erneut in die Rolle des Sean Spicer schlüpfen.

Dies kündigte sie selbst auch auf ihrem offiziellen Instagram-Account an, wo sie am gestrigen Donnerstag eine kurze Sequenz als Spicer postete. Zum ersten Mal schlüpfte sie im Februar 2017 in diese Rolle, ebenfalls bei "Saturday Night Live".